В Шымкенте новорождённому успешно провели сложную операцию

В Шымкенте врачи успешно провели сложную операцию новорождённому с врождённой патологией. Малыш, появившийся на свет 9 мая, родился с атрезией ануса — редкой аномалией развития аноректальной области, при которой ребёнок не может естественным образом опорожнять кишечник.

Как отмечают специалисты, без своевременного хирургического вмешательства такое состояние может привести к серьёзным осложнениям, включая кишечную непроходимость, инфекцию и интоксикацию организма. Поэтому операцию проводят в первые дни жизни ребёнка.

Хирургическое вмешательство прошло успешно при участии детских хирургов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов. Сейчас состояние младенца оценивается как стабильное. После операции ребёнка вместе с матерью перевели в отделение патологии новорождённых.