в Казахстане появился цифровой помощник по экологии

В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби разработали и внедрили виртуального экологического советника EcoFarabi AI. Цифровая платформа направлена на повышение экологической осведомлённости общества, популяризацию принципов устойчивого развития и поддержку инициатив по защите окружающей среды.

Отмечается, что проект соответствует стратегии устойчивого развития университета и рассматривается как инновационный инструмент формирования экологической культуры с использованием современных технологий.

EcoFarabi AI помогает пользователям внедрять экологически ответственное поведение в повседневной жизни. Платформа предоставляет рекомендации по правильной сортировке отходов, информирует об экологических мероприятиях на кампусе, а также предлагает советы по ведению устойчивого образа жизни.

Кроме того, виртуальный помощник оказывает информационную поддержку в вопросах энергосбережения, рационального использования воды, применения «зелёных» технологий и формирования культуры бережного отношения к природе.

Разработчиками платформы являются преподаватели высшей школы экономики и бизнеса Казахского национального университета имени Аль-Фараби — Асель Боранбай и Ильяс Кулиев.

Проект также направлен на поддержку национальной экологической инициативы «Чистый Казахстан».

По словам авторов проекта, в будущем планируется значительно расширить возможности платформы.

«Мы рассматриваем возможность внедрения EcoFarabi AI в других вузах, школах и общественных пространствах», — отметили разработчики.

Также предполагается запуск мобильного приложения, внедрение голосового управления, создание видео-персонажа для объяснения экологических тем, а также добавление онлайн-уроков по экологии и интерактивных тестов.

По мнению специалистов, цифровая платформа может быть полезна не только университетскому сообществу, но и широкой аудитории. Студенты, преподаватели, школьники, жители города и все граждане, интересующиеся экологическими вопросами, смогут получать полезную информацию и рекомендации через EcoFarabi AI.

Кроме того, виртуальный эко-советник приглашает пользователей участвовать в субботниках, акциях по посадке деревьев, развитии зелёных зон и других экологических мероприятиях.

В настоящее время платформа доступна в формате чат-бота через Telegram, что позволяет быстро и удобно получать экологические советы и актуальную информацию.