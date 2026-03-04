Реклама
Новости Шымкента Общество В Казахстане продолжают работать клубы семейного воспитания «Даналық мектебі»

В Казахстане продолжают работать клубы семейного воспитания «Даналық мектебі»

Редактор Юлия Машковская
Школьники в классе

В организациях образования Казахстана продолжается работа клубов семейного воспитания «Даналық мектебі», действующих на базе центров педагогической поддержки родителей.

Клубы создаются для укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения педагогической культуры родителей и сохранения национальных традиций воспитания.

«Наши занятия направлены на укрепление преемственности поколений и популяризацию семейных традиций», — отмечают специалисты.

В рамках клубов проводятся встречи, тренинги и воспитательные мероприятия по направлениям «Завет отца», «Мудрость матери», «Забота старшего брата».

С начала 2025–2026 учебного года проведено порядка 33 тысяч мероприятий.

В текущем году программа обновлена с учётом современных воспитательных задач: формирование экологической культуры, развитие гармоничных отношений между поколениями, приобщение школьников к чтению, повышение финансовой грамотности и осмысление роли каждого члена семьи в воспитании детей.

«Клуб «Даналық мектебі» — это не только формат проведения занятий, но и духовно-воспитательная площадка, способствующая укреплению семейных ценностей и гражданской ответственности», — добавляют в центрах педагогической поддержки родителей.

