Правительство утвердило план популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясави

Правительство Казахстана утвердило план действий по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясави на 2026–2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Документ предусматривает реализацию 37 мероприятий, направленных на изучение, сохранение и популяризацию наследия великого мыслителя, а также на развитие Туркестана как одного из ключевых центров духовного туризма.

План включает пять основных направлений: совершенствование институциональной и правовой базы, развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности, реализацию культурно-просветительских и творческих проектов, проведение информационно-имиджевых и международных мероприятий, а также реставрационные работы.

Особое внимание в документе уделено работе с молодежью и школьниками. Значительная часть мероприятий пройдет в Туркестане. В частности, здесь планируется провести республиканский этап традиционного конкурса «Ясавиведение» среди школьников, а также открыть при музее специальный клуб «Ясавиведение» для учащихся.

Отдельный блок мероприятий связан с изданием произведений Ходжи Ахмеда Ясави и научных трудов, поиском и изучением его наследия в отечественных и зарубежных научных центрах и архивах, а также подготовкой каталога архивных материалов и документов.

Для расширения туристической привлекательности планируется обновить информационные материалы для гостей региона — гайдбуки, видеоролики и аудиогиды, разработать новые туристические маршруты, адаптированные для иностранных туристов, а также провести научно-реставрационные работы в мавзолее мыслителя.

Кроме того, предусматривается продвижение выявленного письменного наследия Ясави в рамках программы ЮНЕСКО «Память мира», а также проработка вопроса об объявлении Года Яссауи или проведении специальных культурных дней в структурах ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Реализация плана позволит расширить работу по сохранению и изучению наследия великого мыслителя, усилить его продвижение в стране и за рубежом, а также раскрыть потенциал Туркестана как важного духовного, культурного и туристического центра.