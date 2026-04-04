Прокуратура выявила нарушения при начислении платежей за наружную рекламу

Прокуратура города Шымкента защитила права более 2,5 тысячи предпринимателей, выявив нарушения при применении мер в сфере наружной рекламы.

Надзорный орган провел анализ законности действий местных исполнительных органов в отношении субъектов бизнеса. Проверка показала, что предприниматели, разместившие 4 286 объектов наружной рекламы без подачи уведомления, по итогам государственного контроля не получили предусмотренные законом рекомендации. В результате им не была предоставлена возможность добровольно устранить нарушения.

Между тем действующее законодательство в сфере рекламы обязывает уполномоченные органы направлять пользователям рекламы рекомендации, позволяющие устранить выявленные нарушения в добровольном порядке.

Кроме того, в ходе анализа установлено, что 127 объектов — вывесок, не относящихся к рекламе, были необоснованно признаны наружной рекламой, вследствие чего предпринимателям начислили соответствующие платежи. Также 115 человек — владельцев помещений — безосновательно признали плательщиками, хотя фактически они не устанавливали рекламные конструкции.

В результате допущенных нарушений предпринимателям было неправомерно начислено около 260 миллионов тенге.

По актам прокурорского надзора незаконно взысканные средства возвращены из бюджета, восстановлены права 2 571 предпринимателя и физических лиц. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В прокуратуре напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать требования законодательства, своевременно направлять уведомления в управление архитектуры и градостроительства о размещении наружной рекламы, а также оплачивать установленные платежи, размер которых зависит от параметров рекламных конструкций.