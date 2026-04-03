В Келесском районе продолжаются поиски утонувшего ребенка

На реке Келес в Келесском районе Туркестанской области продолжаются поиски ребенка 2018 года рождения.

23 марта около 17:00 ребенок во время игры упал в реку и ушел под воду.

К поисково-спасательной операции привлечены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс», департамента полиции, представителей местных исполнительных органов, а также добровольцы и родственники.

Всего в поисках задействовано около 300 человек, 13 единиц техники, 4 плавсредства, 3 беспилотных летательных аппарата с тепловизионными камерами и одно средство спутниковой связи.