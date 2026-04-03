Землетрясение ощутили в Шымкенте

Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС Республики Казахстан 3 апреля 2026 года в 21:13 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр подземных толчков находился в 853 километрах к юго-западу от Алматы, на территории Афганистана.

По расчетным данным, на территории ряда населенных пунктов Туркестанской и Жамбылской областей ощущаемость составила 2 балла.

Подземные толчки слабой интенсивности могли ощущаться в городе Шымкенте, а также в населенных пунктах Мырзакент, Жетысай, Абай, Сарыагаш, Шардара, Казыгурт, Ленгер, Сайрам, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Темирлановка, Шаульдер, Шаян, Шорнак, Шолаккорган, а также в городах Туркестан, Кентау и Арыс.

Кроме того, слабая сейсмическая активность отмечена в Жамбылской области — в Таразе, а также в населенных пунктах Бауыржан Момышулы, Сарыкемер, Аса, Кулан, Мерке, Каратау, Жанатас и Кордай.

По предварительной информации, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.