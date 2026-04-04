Форвардные контракты на овощи обсудили в Туркестанской области

В Туркестанской области состоялось семинар-совещание, посвященное вопросам заключения форвардных контрактов на поставку раннеспелых овощных культур. В мероприятии приняла участие директор департамента аграрных продовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Сауле Конысханкызы.

В работе семинара также участвовали сотрудники областного управления сельского хозяйства, руководитель аппарата АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» Бердибай Кузембаев, директор департамента стабилизационного фонда Лаура Жанасбаева, представители социально-предпринимательских корпораций из различных регионов страны, а также предприниматели.

Отмечено, что Туркестанская область благодаря благоприятным климатическим условиям и наличию трудовых ресурсов является одним из ведущих аграрных регионов Казахстана. Здесь функционирует около 90 тысяч сельскохозяйственных формирований, что составляет 31 процент от общего числа по республике.

В регионе ведется системная работа по стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличению объемов отечественного производства и обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами. В текущем году планируется посев раннеспелых овощных культур на площади 15 тысяч гектаров.

На сегодняшний день уже засеяно 12,2 тысячи гектаров, в том числе картофель — 4,2 тыс. га, капуста — 6,4 тыс. га, морковь — 1,2 тыс. га, лук — 1,0 тыс. га.

По прогнозам, общий объем урожая составит 193 тысячи тонн капусты, 36 тысяч тонн моркови, 35 тысяч тонн лука и 153 тысячи тонн картофеля.

В ходе семинар-совещания участники обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества и внедрения прямых механизмов поставки социально значимых продуктов населению без посредников. Также состоялась сессия вопросов и ответов между предпринимателями и представителями профильных ведомств.

По итогам встречи прошли двусторонние переговоры между сельхозтоваропроизводителями, региональными социально-предпринимательскими корпорациями и торговыми представительствами.