Более 25 тысяч деревьев высажено вдоль трассы «Шолаккорган — Туркестан»

В Созакском районе Туркестанской области продолжаются работы по озеленению в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан». Инициатива реализуется по поручению акима области Нуралхана Кушерова.

В результате проводимых работ зеленый пояс вдоль направления «Шолаккорган — Туркестан» увеличился еще на 3 километра. На сегодняшний день здесь высажено около 3 тысяч саженцев деревьев. В ближайшее время планируется дополнительно посадить еще более 3 тысяч деревьев.

Для сохранения и защиты расширенной зеленой зоны также ведутся работы по установке специальных ограждений.

В целом вдоль автомобильной дороги «Шолаккорган — Туркестан» уже сформирован зеленый пояс протяженностью 15 километров. На этой территории высажено свыше 25 тысяч деревьев.

Аким Созакского района Мухит Турысбеков держит реализацию проекта на постоянном контроле и поручил продолжить развитие зеленой зоны.

Отмечается, что данная инициатива направлена на улучшение экологической ситуации в районе, охрану окружающей среды и создание комфортной среды для жителей.