На возвращенные активы построили социальный объект в Шымкенте

За каждой цифрой в отчетах о возврате незаконно выведенных активов стоят реальные судьбы людей и восстановление социальной справедливости. Очередным подтверждением этого стало открытие нового социального объекта в Шымкенте.

В городе введено в эксплуатацию современное общежитие для воспитанников школы-интерната, где обучаются дети с особыми потребностями. Ранее условия проживания были крайне сложными: здание было построено в 1975 году, инфраструктура значительно изношена, а количество мест не соответствовало фактической нагрузке. При предусмотренной вместимости в 125 мест в общежитии проживали 290 детей.

Новое общежитие площадью 8288,7 квадратного метра рассчитано на 300 мест и полностью соответствует современным требованиям. На территории площадью 3,5 гектара обустроены футбольное поле площадью 800 квадратных метров, воркаут-зона, игровые площадки площадью 450 квадратных метров и зоны отдыха площадью 200 квадратных метров.

В здании предусмотрены отдельные жилые блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, просторные игровые комнаты и другие функциональные помещения. Все это направлено на создание безопасной, комфортной и развивающей среды для воспитанников.

По поручению главы государства на реализацию проекта из специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных активов и средств от реализации возвращенного имущества, было выделено 2,6 миллиарда тенге.

Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры за счет возвращенных средств генеральной прокуратурой ведется по всей стране. На сегодняшний день профинансировано строительство 440 социальных и коммунальных объектов на сумму около 500 миллиардов тенге. Из них 319 объектов уже введены в эксплуатацию — это школы, медицинские учреждения и системы водоснабжения.

Подчеркивается, что каждый возвращенный тенге должен работать на благо граждан Казахстана.