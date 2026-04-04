Урожай ранней капусты отправили на экспорт из Туркестанской области

Аграрии Мактааральского района Туркестанской области начали поставки на рынок одного из первых сельскохозяйственных продуктов 2026 года — ранней капусты. Одними из первых к сбору урожая приступили представители крестьянского хозяйства «Кылышбек», которые уже отправили первую партию продукции на экспорт.

В хозяйстве выращивают сорт капусты «Пекинка» корейской селекции. Первая продукция уже поставляется в Россию. По словам руководителя хозяйства Сейсенбая Мусирманкулова, из 9 гектаров земли, принадлежащих хозяйству, 4 гектара были отведены под выращивание капусты. При этом использовалась современная система капельного орошения, что позволило повысить урожайность и качество продукции.

В настоящее время стоимость одного килограмма ранней капусты составляет около 200 тенге. Ожидаемый общий объем урожая — порядка 120 тонн. Транспортировка продукции осуществляется через компанию «Агрогруз».

Согласно прогнозной структуре посевных площадей на текущий год, в Мактааральском районе овощные культуры планируется разместить на площади 1404 гектара, из которых 1016 гектаров отведены под капусту. На сегодняшний день ранняя капуста уже высажена на 827 гектарах, и первые партии урожая поступили на рынок.

Фермеры района преимущественно выращивают востребованные сорта капусты весом от 1 до 1,5 килограмма — «Ринда», «Пекин» и «Пандион». Эта продукция пользуется высоким спросом на рынках России и стран Европы. При этом местные аграрии полностью обеспечивают и внутренний рынок.

Особенностью сельского хозяйства региона является эффективное использование земельных ресурсов. После сбора ранней капусты на тех же полях высеивают бахчевые культуры, хлопок, кукурузу и другие сельхозкультуры. Таким образом, фермеры получают два, а иногда и три урожая в год.

Стоит отметить, что в прошлом году в Мактааральском районе на площади 520 гектаров было выращено около 11 тысяч тонн капусты, большая часть которой была экспортирована в Россию и Беларусь.