Фитосанитарные службы предотвратили ввоз зараженных семян

Государственные инспекторы карантинного фитосанитарного контроля предотвратили попадание на внутренний рынок потенциально опасной сельскохозяйственной продукции.

В ходе проверки партии семян подсолнечника объемом 14,3 тонны, ввезенной из Республики Беларусь (страна происхождения — США), специалисты выявили заражение фомопсисом подсолнечника.

Данное заболевание представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур, поскольку может привести к снижению урожайности и ухудшению качества продукции.

В отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное производство, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Фитосанитарные службы продолжают работу по усилению контроля на границе и предотвращению ввоза зараженной продукции на территорию страны.