В Казахстане усилят профилактику правонарушений среди школьников

В школах Казахстана внедрят систему индивидуального педагогического сопровождения для детей, которым требуется повышенное внимание. Новая мера направлена на раннее выявление учащихся из группы риска и оказание им адресной психолого-педагогической помощи непосредственно в учебных заведениях.

Нововведение предусмотрено законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», который был подписан главой государства 30 декабря 2025 года. Норма вступила в силу 2 марта 2026 года.

В настоящее время министерство просвещения разрабатывает и утверждает правила педагогического сопровождения.

Как отметили в ведомстве, «индивидуальное сопровождение позволит своевременно выявлять детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и оказывать им необходимую помощь прямо в школе».

Решение о назначении сопровождения будет принимать школьный совет профилактики. Для каждого ученика разработают индивидуальный план профилактической работы с конкретными мерами поддержки и ответственными специалистами.

К категории детей, требующих повышенного внимания, относятся учащиеся, испытывающие трудности в обучении, систематически пропускающие занятия без уважительных причин, допускающие антиобщественное поведение, совершившие правонарушения, а также дети, подвергшиеся насилию или находящиеся в сложной жизненной ситуации.

В министерстве подчеркнули, что «мера предусматривает индивидуальную работу педагогов и школьных психологов, а также тесное взаимодействие с родителями».

Главная цель нововведения — ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и своевременная помощь детям.