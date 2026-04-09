В Казахстане пересмотрели правила работы комиссий по делам несовершеннолетних

В Казахстане вступили в силу новые правила, регулирующие деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Уже сейчас региональные комиссии начали работать в обновленном формате.

Необходимость обновления подтверждают показатели работы комиссий.

Так, в 2025 году по стране было проведено около 4,1 тысячи заседаний, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Количество рассмотренных дел выросло на 26,7%, что свидетельствует об активизации деятельности комиссий. При этом доля дел, связанных с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, сократилась на 17,1%.

В настоящее время в Казахстане функционируют 274 комиссии. Они являются единственным межведомственным органом на региональном уровне, который принимает решения в сфере защиты прав детей.

Новые правила направлены на усиление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Документом четко определен порядок формирования комиссий на всех уровнях — от республиканского до районного и сельского.

В состав комиссий входят представители сфер образования, здравоохранения, внутренних дел и социальной защиты. Также в их работе участвуют психологи, представители общественных организаций и уполномоченные по правам ребенка.

Среди ключевых задач комиссий — защита и восстановление прав детей, выявление причин правонарушений, профилактика безнадзорности, буллинга, насилия и других форм антиобщественного поведения среди несовершеннолетних.

Правилами также установлен порядок рассмотрения материалов, сроки принятия решений, обязательное участие несовершеннолетнего и его законных представителей, а также меры, которые могут применяться к детям и их родителям.

Отдельное внимание уделено раннему выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их социальной реабилитации и дальнейшему сопровождению. Кроме того, усилена персональная ответственность государственных органов и должностных лиц в сфере защиты прав ребенка.

Ожидается, что внедрение новых правил позволит повысить системность и прозрачность работы комиссий, усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечить комплексную защиту прав каждого ребенка.