В Туркестанской области обсудили системную защиту прав и безопасности детей

В Туркестанской области обсудили меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечению безопасности детей.

В рабочем совещании под руководством уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой приняли участие представители акимата, правоохранительных органов, системы образования и психологи.

Рассмотрены вопросы профилактики рисков среди подростков, психологического сопровождения учащихся и реализации проекта «Безопасное детство». Отмечено, что в более чем 1000 школах региона обучается свыше 500 тысяч детей, с которыми работают 1 353 школьных психолога.

В регионе усиливается система психологической поддержки, внедряются цифровые инструменты для раннего выявления буллинга и деструктивного поведения, включая ИИ-систему Cheker. Также функционируют 17 центров поддержки семей, оказывающих помощь в вопросах воспитания и защиты прав детей.

По итогам встречи подчеркнута необходимость слаженной работы всех служб, усиления роли родителей и своевременного реагирования на проблемы детей. Главная цель — обеспечение безопасной и комфортной среды для каждого ребёнка.