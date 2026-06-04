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Иностранные граждане выбрали шымкентский перинатальный центр для рождения малыша

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Редактор Юлия Машковская
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В городском перинатальном центре Шымкента на свет появился еще один ребенок. Особенность случая заключается в том, что родители малыша являются гражданами США и выбрали данный медицинский центр для рождения своего ребенка.

После родов отец новорожденного выразил благодарность врачам, акушерам и всему медицинскому персоналу за высокий профессионализм, внимательное отношение и поддержку, оказанные семье в один из самых важных моментов их жизни.

В медицинском учреждении отмечают, что доверие со стороны пациентов не только из Казахстана, но и из других стран является важным показателем качества работы. Специалисты центра ежедневно прилагают усилия для того, чтобы процесс рождения ребенка проходил безопасно, комфортно и становился значимым событием для каждой семьи.

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