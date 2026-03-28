В школах пройдут «Дни здоровья»: новая инициатива, формирующая пример для молодежи

Министерство здравоохранения РК проведет с 1 по 7 апреля во всех школах страны «Дни здоровья».

В рамках мероприятия известные личности, звезды и спортсмены будут выступать перед молодежью, рассказывая о своем жизненном пути и делясь своим опытом достижения успеха.

Эта инициатива станет эффективным инструментом продвижения здорового образа жизни среди школьников.

«Если в рамках этой недели каждому ученику объяснить основы здорового образа жизни и сделать их формирование устойчивой традицией, это принесет значительную пользу. Это даст мощный импульс развитию системы общественного здравоохранения», – отметил председатель правления национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Эрик Байжунусов на пресс-конференции в СЦК.