В школах пройдут «Дни здоровья»: новая инициатива, формирующая пример для молодежи

Редактор Юлия Машковская
Школьники в классе
Иллюстративное фото

Министерство здравоохранения РК проведет с 1 по 7 апреля во всех школах страны «Дни здоровья».

В рамках мероприятия известные личности, звезды и спортсмены будут выступать перед молодежью, рассказывая о своем жизненном пути и делясь своим опытом достижения успеха.

Эта инициатива станет эффективным инструментом продвижения здорового образа жизни среди школьников.

«Если в рамках этой недели каждому ученику объяснить основы здорового образа жизни и сделать их формирование устойчивой традицией, это принесет значительную пользу. Это даст мощный импульс развитию системы общественного здравоохранения», – отметил председатель правления национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Эрик Байжунусов на пресс-конференции в СЦК.

 

 

