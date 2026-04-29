Факты ненадлежащего ухода за детьми выявлены в Туркестанской области

В Туркестанской области по поручению акима усилен контроль за соблюдением прав несовершеннолетних. Проводятся комплексный мониторинг и проверки, направленные на обеспечение безопасности и благополучия детей.

К данной работе привлечены управление по защите прав детей, органы прокуратуры, внутренних дел, а также другие уполномоченные государственные структуры.

В ходе проверок в одной из отдалённых зимовок региона выявлены факты, вызывающие обеспокоенность в части условий содержания и воспитания детей в семье. Зафиксированы признаки оставления несовершеннолетних без присмотра, ненадлежащего обращения, а также их раннего вовлечения в трудовую деятельность.

Установлено, что в семье воспитываются 10 детей, из которых 5 являются несовершеннолетними. Родители проживают раздельно, при этом отец проживает вместе с детьми с инвалидностью.

По выявленным фактам материалы зарегистрированы в установленном порядке и направлены в компетентные органы для правовой оценки. Проверочные мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства Республики Казахстан под координацией органов прокуратуры.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и возможных виновных лиц с последующим привлечением к ответственности в соответствии с законом.

Каждый подобный случай находится на особом контроле. При необходимости детям оказывается психологическая и социальная помощь.

В акимате области подчеркивают, что вопросы защиты прав и безопасности детей остаются в числе приоритетных. Работа по профилактике и недопущению подобных нарушений будет продолжена.