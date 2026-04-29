Трудоустройство студентов обсудили в мажилисе

Получить высшее образование-задача непростая, однако найти работу по специальности зачастую оказывается ещё сложнее, особенно для тех, кто обучался за счёт государственного гранта. При этом проблема не ограничивается лишь трудоустройством. Всё чаще поднимается вопрос о возврате средств государству за обучение.

Данная ситуация выходит за рамки личной и приобретает системный характер, отражая несогласованность между рынком труда и системой образования.

Даулет Мукаев, депутат мажилиса парламента РК: «Как минимум четыре года обучения студента обходятся не в копейки. Около 6 миллионов придется заплатить за образование. Если учитывать все, а это- проживание, питание и прочие затраты, то за период учебы сумма достигает примерно 10 миллионов. При этом студент учится все четыре года, но по окончании не всегда может найти работу по своей специальности. При поступлении в университет абитуриентам дают большие обещания. Однако лишь пару человек смогли устроиться на работу по своей специальности. И второй важный вопрос: если выпускник не находит работу, на ком лежит ответственность на университете или на министерстве, которое в своё время предложило эту специальность»?

На вопрос депутата ответил министр науки и высшего образования.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК: «Деятельность частных университетов сегодня регулируется законом об образовании и Предпринимательским кодексом. Если вузы предлагают платное обучение, государство контролирует качество их образовательных программ. Этим занимается специальный комитет. Однако на данный момент у ведомства недостаточно рычагов для более жёсткого контроля, и судебной практики по таким вопросам тоже пока нет».

В ходе социального опроса выяснилось, что у горожан есть своё видение данной проблемы. Слово- жителям города.

ОПРОС:

-Я считаю, что большинство выпускников не работает по своей специальности. Например, многие, получившие диплом в области юриспруденции, в итоге заняты в совершенно других сферах. Вероятно, часть абитуриентов изначально выбирала специальность не по призванию, а ради получения гранта.

-Около 80% населения не работает по специальности. Потому что техническим профессиям уделяется недостаточно внимания. Нужно повышать зарплаты в этих сферах. Лично я не встречал экономистов или финансистов, работающих по профессии.

-В 17-21 год у человека формируются одни взгляды и приоритеты, однако со временем они могут существенно меняться, соответственно и работать будет не по профессии

Выбор будущей профессии, это не только диплом, но и понимание требований рынка труда и готовности адаптироваться к меняющимся условиям.