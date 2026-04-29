На главную Новости Шымкента Общество В Шымкенте определены три официально разрешённых места для купания

В Шымкенте определены три официально разрешённых места для купания

Редактор Юлия Машковская
новое водохранилище
В Шымкенте усилены меры по обеспечению безопасности граждан на водоёмах. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение несчастных случаев и повышение уровня безопасности отдыхающих.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города совместно с представителями местных исполнительных органов, полиции и другими службами проводят рейды и разъяснительную работу в местах массового отдыха у воды. Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности, недопущению купания в несанкционированных местах и предотвращению происшествий на водоёмах.

На сегодняшний день в Шымкенте определены три официально разрешённых места для купания: зоны отдыха «Рахат-Бадам», «Тогыс», а также прибрежная территория реки Кошкар-Ата.

Вместе с тем в городе насчитывается 13 участков, где купание запрещено. В дальнейшем их количество планируется поэтапно увеличить до 31. На всех опасных территориях установлены предупреждающие знаки и информационные таблички.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила безопасности и отдыхать только в специально оборудованных местах.

