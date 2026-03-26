В Шымкенте прошла международная встреча по вопросам связи

В Шымкенте прошла международная встреча по вопросам управления радиочастотным спектром.

Цель мероприятия — развитие сферы связи в Казахстане и укрепление международного сотрудничества, активное взаимодействие с региональными и глобальными организациями.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития современной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и эффективного управления радиочастотными ресурсами. Участники заседания затронули темы управления радиочастотным спектром и спутниковой связи.

Дамир Сейсембеков, председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК: «Комиссия регионального содружества в области связи имеет стратегическое значение для стран-участниц. На этой площадке формируются согласованные позиции и закладывается прочная основа для эффективного использования радиочастотных ресурсов. Казахстан последовательно развивает сферу связи: внедрение 5G, охват сельских территорий и развитие спутниковой инфраструктуры являются нашими ключевыми приоритетами».

Такие встречи не только повышают потенциал Казахстана в сфере телекоммуникаций, но и укрепляют авторитет страны на международной арене, открывают новые возможности для развития цифровой экономики.