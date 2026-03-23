В Шымкенте провели субботник в рамках акции «Мөлдір бұлақ»

В Казахстане стартовала экологическая акция «Мөлдір бұлақ», реализуемая в рамках концепции «Таза Қазақстан» по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие приурочено к «Дню очищения» в рамках декады Наурызнама.

Основная цель акции — очистка источников воды, родников, рек, озёр и прибрежных территорий от мусора, а также формирование экологической культуры среди молодёжи.

Инициативу поддержали школьники, студенты колледжей и волонтёры по всей стране. В рамках акции проводятся работы по очистке и благоустройству родников, уборке прибрежных зон и другие мероприятия, направленные на бережное отношение к окружающей среде.

В числе первых участников — школьники, проводящие весенние каникулы в учебно-оздоровительном центре «Мөлдір бұлақ» в Жамбылской области. Они очистили родник и прилегающую территорию.

В Шымкенте к акции присоединились волонтёры и студенты колледжей, которые провели субботник на берегу реки Кошкар ата.

Также активное участие приняли студенты Мангистауской области, организовав уборку на побережье Каспийского моря, подчеркнув важность сохранения чистоты природы.

В ближайший месяц экологическая акция «Мөлдір бұлақ» продолжится и в других регионах страны.