На главную Новости Шымкента Общество В Казахстане представлена новая модель управления отходами

В Казахстане представлена новая модель управления отходами

Редактор Юлия Машковская
В рамках программы «Таза Қазақстан» министерство экологии и природных ресурсов Казахстана представило обновленную модель системы управления отходами.

«Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы впервые формирует целостную модель развития отрасли и предусматривает создание Национального центра управления отходами на базе АО «Жасыл даму», — отметили в министерстве.

Новая система направлена на повышение прозрачности и эффективности, включает цифровизацию учёта и контроля образования и транспортировки отходов, расширение вывоза ТБО в сельской местности, решение проблемы накопленных промышленных отходов и усиление контроля за опасными отходами.

«Для успешной реализации потребуется совершенствование законодательства и поддержка парламента», — подчеркнули участники стратегической сессии, в которой приняли участие депутаты, представители министерств и экспертного сообщества.

Реализация предложенных решений позволит создать современную и прозрачную систему управления отходами, увеличить переработку и снизить экологические риски.

