В Шымкенте стартовало заседание Евразийского межправсовета

В Шымкенте под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова началось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Перед стартом встречи прошла традиционная церемония фотографирования глав делегаций.

В заседании участвуют премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

От стран-наблюдателей присутствуют премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива Фрага и посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар.