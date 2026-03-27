Реклама
В Шымкенте стартовало заседание Евразийского межправсовета

В Шымкенте стартовало заседание Евразийского межправсовета

-
Редактор Юлия Машковская
-
40
Фото пресс-службы правительства РК

В Шымкенте под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова началось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Перед стартом встречи прошла традиционная церемония фотографирования глав делегаций.

В заседании участвуют премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

От стран-наблюдателей присутствуют премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива Фрага и посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.