В Туркестане исследуют символы силы и традиции батыров

В Туркестанской области проходит экспедиция «Балуан тас», организованная в рамках проекта «Карта казахской силы». Участники — ученые, спортсмены, журналисты и блогеры — исследуют историко-культурные объекты региона.

По словам руководителя экспедиции Абылайхан Калназаров, проект направлен на осмысление традиций силы и духовного наследия.

Маршрут начался с посещения святынь Сайрамского района — мавзолеев Ибрагим ата, Карашаш ана и Бибигияс ана. Здесь же участники изучили символический «Балуан тас» — камень батыров.

В Ордабасинском районе экспедиция посетила мавзолей Кажымукан Мунайтпасулы, где ознакомилась с сохранившимися реликвиями. Также делегация побывала в областном спортивном музее его имени и приняла участие в «Лекции силы», посвященной традициям батыров.

В ходе встречи ряду деятелей культуры были вручены награды «Балуан тас» и присвоены звания «Рухани балуан».

По итогам поездки в карту проекта внесены девять объектов «Балуан тас». Экспедиция продлится до 21 марта и охватит ряд районов области и город Туркестан.

Организаторы отмечают, что цель инициативы — систематизация национального наследия и укрепление идентичности через популяризацию культуры силы.