В Туркестанской области прошло заседание штаба по общественно-политической ситуации

В Туркестанской области состоялось очередное заседание штаба по вопросам общественно-политической ситуации. Совещание прошло под председательством заместителя акима области Ертая Алтаева.

В обсуждении приняли участие руководители областных департаментов и управлений, представители правоохранительных органов, а также заместители акимов районов и городов, подключившиеся в режиме селекторной связи.

В ходе встречи участники подробно рассмотрели текущую общественно-политическую ситуацию в регионе. Были заслушаны предложения и мнения по обеспечению общественной безопасности, стабильности и спокойствия жителей области.

Согласно повестке дня, руководители ряда ответственных управлений представили отчёты по ключевым направлениям работы и рассказали о планах на предстоящий период.

Особое внимание на совещании уделили необходимости постоянного мониторинга ситуации.

«Важно держать общественно-политическую обстановку на постоянном контроле и своевременно принимать необходимые меры», — подчеркнул заместитель акима области Ертай Алтаев.

В завершение заседания он поручил усилить работу по показателям социально-экономического развития региона и уделить особое внимание решению актуальных проблем населения.

«Необходимо обеспечить качественное и своевременное исполнение всех поставленных задач», — отметил заместитель главы региона, дав ответственным лицам ряд конкретных поручений.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, ситуация в регионе находится под контролем, а соответствующие службы продолжают системную работу по обеспечению стабильности и общественной безопасности.