Жительниц Шымкента приглашают на бесплатное обучение по ИИ и e-commerce

Открыта регистрация на обновлённую образовательную программу IT-Aiel, ориентированную на развитие цифровых компетенций, навыков в сфере электронной коммерции и применения искусственного интеллекта.
О старте приёма заявок в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, председатель правления НКО TechnoWomen Азиза Шужеева.
По её словам, ссылка на регистрацию размещена в Instagram-аккаунте technowomenkz, а также на страницах национальной комиссии, центра поддержки гражданских инициатив и на сайте министерства культуры и информации Республики Казахстан.
Как отметила спикер, обновлённая программа состоит из трёх блоков. Первый посвящён финансовой грамотности с применением инструментов искусственного интеллекта.
«Специально для наших граждан мы сделали очень хорошие, простые и понятные разъяснения о том, как грамотно вести налоговый учёт для самозанятых, для тех, кто занимается микро- и малым бизнесом. Плюс мы добавили урок о том, как можно монетизировать свои навыки», — сообщила Азиза Шужеева.
В блок цифровых компетенций включены две новые профессии — вайб-кодинг и AI-видеокреатор. Также расширен курс по электронной коммерции.
Отдельное внимание уделено вопросам кибербезопасности.
«В прошлом году мы достигли договорённости с подразделением МВД, которое занимается противодействием киберпреступности. В рамках программы будем разъяснять участникам новые схемы кибермошенничества и рассказывать, как не попасться на уловки злоумышленников», — подчеркнула она.
Обучение в рамках проекта бесплатное и продлится три месяца.
Дважды в неделю будут проходить живые вебинары и онлайн-воркшопы с профессиональными спикерами.
Кроме того, запланированы выездные воркшопы в Шымкенте, Атырау, Актобе, Костанае и Кызылорде.
По итогам программы участники получат сертификаты. Также предусмотрены встречи с потенциальными работодателями.