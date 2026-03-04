Жительниц Шымкента приглашают на бесплатное обучение по ИИ и e-commerce

Открыта регистрация на обновлённую образовательную программу IT-Aiel, ориентированную на развитие цифровых компетенций, навыков в сфере электронной коммерции и применения искусственного интеллекта.

О старте приёма заявок в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, председатель правления НКО TechnoWomen Азиза Шужеева.

По её словам, ссылка на регистрацию размещена в Instagram-аккаунте technowomenkz, а также на страницах национальной комиссии, центра поддержки гражданских инициатив и на сайте министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Как отметила спикер, обновлённая программа состоит из трёх блоков. Первый посвящён финансовой грамотности с применением инструментов искусственного интеллекта.

«Специально для наших граждан мы сделали очень хорошие, простые и понятные разъяснения о том, как грамотно вести налоговый учёт для самозанятых, для тех, кто занимается микро- и малым бизнесом. Плюс мы добавили урок о том, как можно монетизировать свои навыки», — сообщила Азиза Шужеева.

В блок цифровых компетенций включены две новые профессии — вайб-кодинг и AI-видеокреатор. Также расширен курс по электронной коммерции.

Отдельное внимание уделено вопросам кибербезопасности.

«В прошлом году мы достигли договорённости с подразделением МВД, которое занимается противодействием киберпреступности. В рамках программы будем разъяснять участникам новые схемы кибермошенничества и рассказывать, как не попасться на уловки злоумышленников», — подчеркнула она.

Обучение в рамках проекта бесплатное и продлится три месяца.

Дважды в неделю будут проходить живые вебинары и онлайн-воркшопы с профессиональными спикерами.

Кроме того, запланированы выездные воркшопы в Шымкенте, Атырау, Актобе, Костанае и Кызылорде.

По итогам программы участники получат сертификаты. Также предусмотрены встречи с потенциальными работодателями.