21 педагог вышел в финальный этап конкурса на грант акимата Шымкента

На грант акимата Шымкента претендует 21 педагог. В рамках проекта «Сапалы білім» реализуется масштабная инициатива, направленная на повышение качества образования. Задача — вывести учебный процесс на новый уровень, развить профессиональный потенциал учителей.

В Шымкенте запущен специальный проект по определению лучших учителей. Педагоги должны продемонстрировать высокий уровень знаний и профессиональных навыков. Участники проходят несколько этапов отбора. На сегодня завершены школьный и районный этапы конкурса. Для участия в третьем этапе отобран 21 педагог. На следующей неделе претенденты проведут открытые уроки по своим предметам им будет вынесена решающая оценка.

Куаныш Ыскаков, руководитель городского управления образования: «Всего участие приняли 13 350 педагогов. 11 902 из них, то есть более 89%, прошли во второй этап. В третий прошел 21 педагог. По результатам третьего этапа мы планировали предоставить 100 грантов акимата города. Для повышения профессиональных компетенций педагогов проведено 32 семинара, направленных на совершенствование методики преподавания предметов, освоение сложных тем, а также интеграцию искусственного интеллекта и ценностей программы «Адал азамат» в образовательный процесс. В мероприятиях приняли участие 3248 учителей».

По словам руководителя управления, качество образования ежегодно растёт. По итогам первых трёх четвертей учебного года наблюдается положительная динамика.