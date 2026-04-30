Шымкентцы жалуются на подтопление домов после сильных дождей. По словам жителей малого проезда, вода, вместе с грязью и глиной, вышла из канала и затопила дворы, улицы и жилые помещения. Люди уверены, что причиной стало сужение русла из-за построек, появившихся над арыком. После очередного ливня жители опасаются новых подтоплений и просят решить проблему с водоотведением.

23 апреля Екатерина Попова проснулась от сильного грохота. Во дворе соседей рухнул тяжелый забор. После проливного дождя канал Шымкент, проходящий рядом с жилыми домами, не справился с потоком воды, русло переполнилось, и грязевые потоки хлынули прямо во дворы жителей. Подтопленными оказались дома, хозяйственные постройки и улицы целого переулка. Пострадал и дом Екатерины.

«Нас затопило, кухню затопило. Это было ужасно и страшно, все русло реки которое переливалось ушла в переулок был полностью затопленный переулок. Мы пострадали, сосед пострадал, у него целая стена забора упала», — Екатерина Попова, жительница Шымкента.

По словам местных жителей, проблема возникла из-за того, что выше по течению русло канала оказалось сужено. Если раньше ширина арыка достигала трёх метров, то теперь над каналом появились постройки, из-за которых поток проходит через узкий проём всего в несколько десятков сантиметров. Во время сильных осадков вода не успевает уходить и выходит из берегов.

«Это продолжение нашего канала, он в 3-4 раза меньше, воде некуда уходить. Когда большой поток воды он сталкивается с сопротивлением и вода идет через наш двор», — Екатерина Попова, жительница Шымкента.

В управлении развития комфортной городской среды о проблеме знают. После подтопления специалисты выехали на место и провели обследование территории. На отдельных участках выявили незаконные постройки, которые сужают русло канала.

«Собранные материалы и письмо мы направили в управление земельных отношений, земельную инспекцию и ГАСК, которые должны будут провести работу с владельцами незаконных построек. На будущий год мы также запланируем берегоукрепительные работы», — Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды.

Пока чиновники обещают принять меры, жители переулка с тревогой мониторят прогноз погоды. Люди опасаются, что очередной сильный дождь снова приведёт к подтоплениям. И просят как можно скорее укрепить берега канала и решить вопрос с незаконными постройками, из-за которых вода каждый раз идёт прямо к жилым домам.