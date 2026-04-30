График работы ЦОНов и СпецЦОНов Шымкента на майские праздники

Госкорпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период майских праздников 2026 года.

В дни празднования Дня единства народа Казахстана, дня защитника Отечества, дня Победы — 1, 7 и 9 мая ЦОНы и спецЦОНы города, включая дежурные отделения, работать не будут.

2 и 11 мая — рабочие дни для дежурных центров обслуживания населения. В эти дни центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00, в специализированных ЦОНах приём заявлений осуществляется до 12:00, а готовые документы можно получить до 13:00.

Отметим, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.