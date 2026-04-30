Первый зарегистрированный электромопед появился в Шымкенте

В Шымкенте впервые зарегистрирован мопед с присвоением государственного номера. В городе поэтапно внедряется система регистрации электрических мопедов в соответствии с требованиями законодательства.

В рамках этой работы первый такой транспорт официально поставлен на учёт и получил государственный номер. Если ранее подобные мопеды зачастую эксплуатировались без регистрации, то теперь они оформляются как полноценные участники дорожного движения.

Владелец первого зарегистрированного мопеда прошёл все необходимые процедуры и оформил транспортное средство в полном соответствии с установленными нормами. Нововведение направлено на повышение дисциплины на дорогах и усиление ответственности водителей. Кроме того, регистрация позволит снизить количество правонарушений с участием данного вида транспорта.

Для постановки на учёт владельцам необходимо обратиться в специализированный Центр обслуживания населения, предоставить удостоверение личности, технические характеристики и другие требуемые документы. Также мопед должен пройти технический осмотр, после чего оплачивается государственная пошлина.