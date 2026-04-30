Родители штурмуют бассейн Дворца школьников в Шымкенте

«Нужно записаться в бассейн». С такими словами родители с трёх часов ночи дежурили у здания нового Дворца школьников. Дело в том, что несколько дней назад учреждение объявило в соцсетях о наборе в бесплатные кружки. Оказывается количество мест ограничено.

С раннего утра у Дворца школьников №2 собрались около 200 родителей. Некоторые заняли очередь ещё в три часа ночи. Главный вопрос — записать детей в бассейн. Мамы возмущаются, что уже несколько лет не могут попасть в плавательный кружок.

Улмекен Бимусаева, жительница города: «Ваучеры есть, всё есть. Но при регистрации возникают проблемы: доступ убирают, говорят — приходите и регистрируйтесь вживую. Люди с трёх ночи занимают очередь. Я пришла в восемь тридцать — уже 143-я. Регистрация, вообще-то, должна начинаться в 10. Рядом с домом есть бассейн, но годовой абонемент стоит 250 тысяч. Если бы позволяли средства, мы бы не мучились. Все хотят записать детей бесплатно».

Улжан Конысова, жительница Шымкента: «В три часа ночи люди должны спать. Мы пришли утром — уже ажиотаж, больше 200 человек. Это нужно как-то упорядочить. Каждый раз одно и то же. Мы же не в Средневековье живём».

В администрации учреждения сообщили, что запись в бассейн проводится ежемесячно. Пока открыто только 50 мест. Места освобождаются за счёт детей, которые не посещают занятия или пропускают их без причины — их автоматически отчисляют. Поэтому принимают только 50 человек с полным пакетом документов.

Акмарал Жунисова, заведующая методическим отделом: «Родители спрашивают, почему нельзя зарегистрироваться онлайн. Раньше регистрация была доступна. Но с 2026 года из-за смены платформы родители должны приходить лично — специалисты сами оформляют запись. У нас платформа «Миндаль». Бассейн не резиновый, мы не можем одновременно принять тысячу детей. В каждой группе не более 15 человек. Родители спрашивают, почему их не пускают, но есть требования гигиены».

Стоит отметить, что бассейн способен принять до тысячи детей, из них более 100 — с особыми потребностями. Поэтому каждому ребёнку составлен индивидуальный график занятий, и работа ведётся строго по нему, отметила заведующая отделом.