Казахстанский рынок криптобирж: обзор локальных игроков 2026

Криптовалюты перестали быть активами с повышенной волатильностью и рисками и перешли в категорию стандартных финансовых инструментов. Именно так недавно заявил председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейманов.

Теперь каждый житель страны может переводить биткоин в тенге или пользоваться другими видами услуг. Но стоит помнить, что торговля и обмен криптовалют возможны только на легальных платформах, получивших лицензию МФЦА.

Почему важно торговать только на легальных платформах?

В 2026 году рынок криптобирж Казахстана переживает настоящий бум. В конце 2025 года принят закон, разрешающий оборот криптоактивов по всей стране. Криптобиржи активно сотрудничают с банками, обеспечивая прямую фиатную интеграцию. То есть собственные накопления можно безо всяких проблем выводить на карты определенных финансовых учреждений или купить токены за тенге.

Владельцу цифровых активов действовать лучше именно законным способом. Обмен и торговля криптой на таких площадках абсолютно безопасна. В случае использования незаконных криптообменников можно потерять все.

За последнее время ликвидировано более сотни таких обменников, оборот которых превысил 60 млрд тенге. Незаконные криптообменники позволяют проводить операции без идентификации клиентов. Это незаконно с точки зрения правоохранительных органов, так как подозрительные транзакции могут использоваться для кибермошенничества или торговли наркотиками. Проверки подозрительных финансовых организаций усиливаются.

Криптобиржи в Казахстане с легальной торговлей

Рынок криптовалютных бирж в Казахстане продолжает развиваться под контролем Международного финансового центра «Астана». Легальный статус таких площадок важен для пользователей, поскольку он связан с соблюдением установленных требований, прозрачностью операций и более понятными правилами работы с цифровыми активами.

Через лицензированные платформы пользователи могут покупать и продавать криптовалюту, проводить P2P-операции, пользоваться спотовой торговлей и в отдельных случаях пополнять счет с банковской карты. На этом рынке присутствуют и крупные международные платформы, такие как Binance, что поддерживает интерес к легальному обороту цифровых активов в Казахстане.

При этом выбор криптобиржи обычно зависит от набора инструментов, условий ввода и вывода средств, уровня комиссий, поддержки национальной валюты и удобства интерфейса.

В целом рынок легальных криптоплатформ в Казахстане постепенно становится более структурированным и понятным для пользователей. Регулирование со стороны МФЦА задает базовые правила работы, а присутствие крупных международных платформ, поддерживает интерес к цифровым активам. Именно поэтому при выборе сервиса стоит оценивать не только доступные инструменты, но и прозрачность.