Подозреваемый в убийстве Нурай Серикбай признан вменяемым. Об этом сегодня в кулуарах сената рассказал вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.

«По убийству Нурай в настоящее время следственные действия идут к завершению. Мы провели судебно-психиатрическую экспертизу по назначению следователя. Сейчас ее результаты получены. Он предстанет перед законом как вменяемое лицо», — Санжар Адилов, вице министр внутренних дел РК.

Напомним, жестокое преступление произошло 11 января. Нурай Серикбай погибла возле своего дома на пересечении улиц Толеметова-Утегенова. Подозреваемый несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Его задержали спустя сутки. Оказалось что мужчина принуждал девушку к браку и долгое время преследовал ее, а затем убил. В ходе следствия подозреваемый прошел несколько психиатрических экспертиз.

Расследование ведётся сразу по нескольким тяжким статьям — «Убийство», «Принуждение к вступлению в брак» и «Сталкинг».