Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы министерства культуры и информации РК

С инновациями и без архаики: Аида Балаева оценила туристический потенциал Шымкента.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомилась с развитием туристической инфраструктуры и общественных пространств города.

Вице-премьер посетила Цитадель Шымкента, где осмотрела музейные экспозиции и подчеркнула важность сохранения историко-культурного наследия. Также она побывала в этноауле, отметив, что подобные объекты должны развиваться в современном, креативном и инновационном формате, не уходя в архаику.

В ходе посещения пешеходной аллеи «Арбат», где представлены проекты в сфере креативных индустрий, гастрономии и городской культуры, Аида Балаева предложила рассмотреть возможность размещения здесь центра содействия трудоустройству. По её словам, на площадке можно предоставлять актуальную информацию о вакансиях, а также сезонные профориентационные материалы для молодежи.

Особое внимание в ходе визита было уделено развитию креативной среды, поддержке молодых талантов и формированию современной городской инфраструктуры, сочетающей культурное наследие и инновационные подходы.

