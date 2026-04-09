Более 100 теплиц готовы установить дымоочистные фильтры в Туркестанской области

В Туркестанской области внедряют экологически безопасные способы отопления теплиц. Зимой многие хозяйства продолжают использовать уголь, что увеличивает выбросы вредных веществ и негативно влияет на окружающую среду и здоровье жителей.

Этот вопрос обсудил аким области Нуралхан Кушеров на встрече с предпринимателями Сарыагашского района. Он подчеркнул, что развитие тепличного бизнеса должно сопровождаться ответственным отношением к экологии. Предпринимателям рекомендовано устанавливать дымоочистные фильтры и постепенно переходить на газовое отопление.

Сегодня на Туркестанскую область приходится около 72% всех теплиц страны — это более 1000 гектаров и 3366 объектов.

Государство поддерживает отрасль через субсидии, льготные кредиты и компенсацию затрат на энергоресурсы. Уже поступило более 100 заявок на установку систем очистки дыма.