Какой вред наносят теплицы экологии?

В Туркестанской области активно развиваются тепличные хозяйства. Однако, холодное время года они зачастую отапливаются углем, выбросы негативно влияют на экологию и здоровье людей.

Аким области Нуралхан Кушеров призвал предпринимателей внедрять современные технологии, устанавливать дымовые фильтры и поэтапно переходить на природный газ. Для этого предусмотрены государственная поддержка и субсидии.

Теплицы, это круглогодичные овощи и фрукты, рабочие места и налоги. За последнее время, этот бизнес стал одним из популярных в сельской местности, особенно в Сарыагаше. Но, к сожалению, не всегда соблюдаются экологические нормы и правила. Уголь относительно дешев, но его использование несет негативные последствия.

Данияр Калтаев, председатель ассоциации тепличных хозяйств Туркестанской области: «Мы используем твёрдое топливо — уголь. Поскольку уголь, конечно, влияет и на потребителей, и на экологию. Это стало предметом обращений местных жителей. У них есть поданные жалобы и заявления. Сейчас мы рассматриваем пути решения этих проблем».

Аким области Нуралхан Кушеров, посетивший с рабочей поездкой Сарыагашский район, встретился с фермерами и обсудил именно этот вопрос. Он призвал ответственно относиться к экологии. Теплицы — это не только источник дохода. Вредные выбросы от угля влияют на окружающую среду и здоровье жителей. Оставлять это без внимания нельзя.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Теплица – это не только источник дохода, но и большая ответственность. Выбросы угольных котлов негативно влияют на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому предприниматели не могут оставаться равнодушными к этой проблеме. Государство предоставляет всю необходимую поддержку: субсидии, льготные кредиты, компенсацию расходов на энергоресурсы. Но ключевое – чтобы каждый предприниматель осознавал свою личную ответственность. Экология – общая ценность для всех. Каждое хозяйство должно внедрять современные технологии и проявлять заботу об окружающей среде. Установка дымоочистных фильтров и постепенный переход на газ – первоочередные меры».

В регионе теплицы размещены более чем на тысяче гектаров. Это составляет 72,3 процента всех теплиц Казахстана. В них работают более 3 300 человек.