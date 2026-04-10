Чат-бот помогает улучшать благоустройство городов

В Казахстане в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» продолжает работать Telegram-чат-бот TazaQazBot, через который жители могут сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства.

Сервис был запущен в июне 2024 года и позволяет быстро направлять обращения в государственные органы. Пользователю достаточно отправить фотографию проблемы, указать адрес и кратко описать ситуацию — заявка автоматически поступает в работу.

Платформа обеспечивает прозрачность обработки обращений: жители могут отслеживать статус заявки, а после её выполнения получают фотоотчёт и могут оценить качество работы.

Сообщения распределяются по 21 категории — от уборки территорий и вывоза мусора до ремонта дорог, освещения и озеленения.

По итогам 2025 года через бот поступило более 26 тысяч обращений, свыше 24 тысяч из них были выполнены. В первом квартале 2026 года уже зарегистрировано более 4 тысяч заявок, большинство из которых также решены.

Отмечается, что цифровой сервис помогает повысить эффективность работы коммунальных служб и улучшить взаимодействие жителей с государственными органами.