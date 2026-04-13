Доля отечественных продуктов на полках достигла 83%

Министерство торговли и интеграции Казахстана усиливает работу по обеспечению прямого доступа отечественных сельхозпроизводителей к торговым сетям.

Об этом стало известно во время рабочей поездки министра Армана Шаккалиева в Акмолинскую область, где он посетил образцовый агропоселок Родина.

По данным мониторинга, доля казахстанских товаров среди социально значимых продуктов уже достигла 83%, а по молочной продукции — 70–90%.

Для поддержки фермеров внедряются трехсторонние меморандумы между торговыми сетями, предпринимательскими палатами и департаментами торговли.

Также развивается сеть фирменных магазинов производителей — в Астане уже работают 15 точек, до конца года их число планируется увеличить до 20.

Кроме того, государство внедряет цифровые инструменты для сокращения посредников, включая агромаркетплейс и систему продовольственных ваучеров для социально уязвимых граждан, позволяющую приобретать продукты со скидкой до 25%.