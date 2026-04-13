В Туркестанской области высадили 31 тысячу саженцев и вывезли 2 тысячи тонн мусора

По поручению акима области на прошлой неделе рабочие группы, созданные в Туркестане, а также во всех районах и городах региона, провели мониторинг санитарного состояния территорий рынков и торговых центров. Кроме того, были организованы экологические акции «Таза қала» и «Таза ауыл».

В мероприятиях приняли участие более 41 тысячи человек, было задействовано 272 единицы техники. В результате высажено 31 тысяча саженцев, побелено 69 тысяч крон деревьев, а также вывезено около 2 тысяч тонн мусора. На текущей неделе в регионе планируется проведение акции «Таза аула».

Эти вопросы были рассмотрены на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Глава региона поручил обеспечить строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил пожарной безопасности в торговых и общественных местах, а также пресекать факты стихийной торговли. Отмечено, что на территориях торговых объектов нередко фиксируются скопления мусора, в связи с чем поручено установить системы видеонаблюдения. Совместно с департаментом полиции также будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия.

О ходе реализации программы доложил первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов. По его словам, в ряде торговых центров уровень соблюдения санитарных требований вызывает нарекания. Мониторинг выявил и другие недостатки, в том числе недостаточное обеспечение технической безопасности и случаи неупорядоченной торговли. По всем выявленным нарушениям ответственным лицам даны соответствующие поручения.

В регионе реализация программы «Таза Қазақстан» находится на постоянном контроле.