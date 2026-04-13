Торговые центры в Туркестанской области не соблюдают санитарные требования

В Туркестанской области на постоянной основе реализуется общенациональная программа «Таза Қазақстан». Рабочие группы провели мониторинг санитарного состояния на территориях рынков и торговых центров. Кроме того, были организованы акции «Чистый город» и «Чистое село».

В Акциях приняли участие более 40 тысяч человек, задействовано 272 единицы техники. Кроме масштабной уборки, волонтеры высадили 31 тысячу саженцев. В Обще сложности на полигоны было вывезено 2 тысячи тонн мусора. На текущей неделе планируется проведение акции «Чистый двор». Еще один важный момент, в рамках акции «Таза Қазақстан» был проведен мониторинг санитарного состояния рынков и торговых центров.

Зулпыхар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области: «Уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований внутри торговых центров не выдерживает критики. Кроме того, по итогам мониторинга выявлен ряд недостатков, включая недостаточное обеспечение технической безопасности и факты стихийной торговли. По выявленным нарушениям ответственным лицам даны соответствующие поручения».

Глава региона поручил обеспечить строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм пожарной безопасности в торговых и общественных местах, а также не допускать стихийной торговли.

Он отметил необходимость выявления мест частого скопления мусора на территориях торговых объектов и установки систем видеонаблюдения. Департаменту полиции поручено проводить регулярные рейдовые мероприятия.