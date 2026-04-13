Казахстан готов укреплять сотрудничество в формате ОДКБ

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова.

В ходе встречи Таалатбек Масадыков проинформировал главу государства о планах своей работы на посту генерального секретаря ОДКБ. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся ключевых направлений деятельности Организации, включая текущую работу ее постоянно действующих органов.

Президент Касым-Жомарт Токаев также высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации и подчеркнул готовность Казахстана к укреплению сотрудничества в рамках ОДКБ.

