В Туркестанской областной клинической больнице в третий раз успешно провели трансплантацию печени

В Туркестанской областной клинической больнице в третий раз успешно проведена операция по трансплантации печени. Хирургическое вмешательство выполнила команда высококвалифицированных специалистов под руководством Болатбека Баймаханова.

41-летнему пациенту был поставлен диагноз цирроз печени с показателем MELD 16 баллов. В течение последних шести месяцев заболевание прогрессировало и сопровождалось серьёзными осложнениями, включая портальную гипертензию, асцит и другие сопутствующие патологии. Несмотря на проведённое лечение, состояние больного продолжало ухудшаться, и трансплантация стала единственным эффективным способом сохранить его жизнь.

Донором стала 20-летняя родная сестра пациента. Она добровольно дала согласие на донорство и прошла полное медицинское обследование, по результатам которого противопоказаний выявлено не было.

Операцию провела совместная команда специалистов Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова и Туркестанской областной клинической больницы.

В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное. Послеоперационный период проходит без осложнений, функции трансплантированной печени постепенно восстанавливаются.

Проведённая операция стала ещё одним свидетельством активного развития трансплантологии в регионе и важным шагом в повышении доступности высокотехнологичной медицинской помощи.