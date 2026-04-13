Freedom broker
Почти 400 тысяч казахстанцев работают во вредных условиях труда

Редактор Юлия Машковская
По итогам 2025 года фактическая численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, составила 396,5 тыс. человек, что составляет 22,2% от общего числа работников обследованных предприятий (около 1,7 млн человек).

При этом 80,4 тыс. из них — женщины.

Наибольшее количество работников, занятых во вредных условиях труда, приходится на промышленный сектор — 272,7 тыс. человек. В том числе 115 тыс. человек заняты в обрабатывающей промышленности, а 114,7 тыс. человек — в горнодобывающей отрасли и сфере разработки карьеров.

Среди регионов наибольшее число работников, занятых во вредных условиях труда, зафиксировано в Карагандинской области — 56,3 тыс. человек, Павлодарской области — 49,2 тыс., Мангистауской области — 37,2 тыс., Восточно-Казахстанской области — 25,1 тыс., а также в городе Алматы — 24,5 тыс. человек. Наименьший показатель отмечен в Алматинской области — 4,1 тыс. человек.

Вместе с тем в 2025 году затраты предприятий всех форм собственности на мероприятия по охране труда составили 558,1 млрд тенге.

