В центральной городской больнице Туркестана внедрили инновационный метод лечения тромбоза

В центральной городской больнице Туркестана впервые в Казахстане успешно проведена сложная высокотехнологичная операция с применением внутрисосудистой ультразвуковой тромболизис-технологии EKOS.

Операция выполнена в рамках мастер-класса с участием сосудистого хирурга клиники Artven (г. Алматы) Азимбаева Галимжана Саидуллаевича, PhD, а также ангиохирургов из Туркестана. Проведение подобных операций способствует внедрению современных медицинских технологий в региональную практику и повышению квалификации местных специалистов.

Пациент поступил в стационар в крайне тяжёлом состоянии. У пациента были выявлены обширные тромботические массы от подвздошной вены до правого предсердия, что привело к нарушению кровообращения, повышенной нагрузке на сердце и снижению его функции. Существовал высокий риск отрыва тромбов и их попадания в лёгкие и другие жизненно важные органы.

Для предотвращения осложнений врачи применили современный метод внутрисосудистого ультразвукового тромболизиса в сочетании с баллонной технологией. В ходе процедуры в область тромба был установлен специальный катетер, который механически воздействует на тромботические массы и усиливает эффективность лекарственного препарата. Одновременно через катетер под давлением вводится тромболитик, способствующий растворению тромбов.

Такой комплексный подход позволяет в кратчайшие сроки восстановить проходимость сосудов и снизить риск жизнеугрожающих осложнений.

В настоящее время состояние пациента находится под наблюдением врачей. Первичная оценка эффективности лечения будет проведена через 10–12 часов после процедуры.

Проведение подобных мастер-классов и внедрение инновационных технологий является важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионе и повышении качества лечения пациентов.