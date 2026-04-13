В Арысе построят современное железнодорожное депо

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

Аким Арыси Кайсар Манкараев провёл встречу с управляющим директором компании Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития производственного потенциала города, расширения железнодорожной отрасли и создания новых рабочих мест. Также аким города совместно с почётным гостем посетил строительную площадку крупного производственного центра, который компания Alstom возводит в Арысе для обслуживания электровозов.

В рамках визита представители ознакомились с ходом строительных и монтажных работ, а также символически заложили первый камень в строительство железнодорожного сервисного депо, предназначенного для обслуживания электровозов серий KZ4 и KZ8.

Общая стоимость проекта составляет 3,5 млрд тенге, объект возводится на территории площадью 2,9 гектара. После ввода в эксплуатацию планируется создание более 100 постоянных рабочих мест для жителей города. В настоящее время продолжаются работы по обеспечению необходимой инфраструктуры.

Компания Alstom — один из мировых лидеров в сфере железнодорожного машиностроения, специализирующийся на производстве локомотивов, высокоскоростных поездов, трамваев и инфраструктурного оборудования.

