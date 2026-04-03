Избивала и прижигала утюгом: начался суд над жестокой матерью

Начался открытый судебный процесс по резонансному делу о насилии в отношении несовершеннолетних. На первом заседании прокурор зачитал обвинительный акт и дал правовую оценку действиям подсудимой.

По версии следствия, женщина систематически жестоко обращалась со своими детьми, избивала их, а также причиняла физические увечья с особой жестокостью — использовала раскалённый утюг и вилку, прижигая тела детей.

«Обвиняемая, не исполняя должным образом родительские обязанности, не применяя надлежащих мер воспитания, осознавая беспомощное состояние несовершеннолетнего, совершала в отношении него умышленные действия с особой жестокостью и, причинив физические и психические страдания. Она избивала сына, а также взяла кухонную вилку, раскалила её на газу и прижгла область рта ребёнка», — Дархан Коргабай, прокурор.

На заседание вызвали двоих свидетелей и двоих потерпевших, но по неизвестным причинам все они не явились в суд. Кроме того, у подсудимой отсутствовал адвокат — ей предоставили государственного защитника. Но женщина попросила дождаться своего адвоката, в связи с чем судебное заседание было отложено. Сейчас пострадавшие дети находятся под опекой государства.

«Сейчас трое детей находятся в центре, один — в доме малютки. Они учатся, я их навещаю. Самая младшая спрашивала о матери. Чтобы не травмировать её, я сказала, что после того, как она вас наказала, ей стало плохо, поднялось давление, и её увезли в больницу. Всё равно дети переживают и спрашивают», — Мухаббат Ергешова, бабушка детей.

О вопиющей жестокости стало известно в начале года. Двое детей 8-ми и 10-ти лет систематически подвергались жестокому обращению: их избивали, прижигали утюгом, девочке обрезали волосы.

Кроме того, зимой детей выводили к реке Кошкар-Ата и опускали в холодную воду. Известно, что родители детей развелись в 2023 году.