Камеры магазинов и кафе подключают к системе безопасности

Камеры видеонаблюдения которые расположены на фасадах магазинов и кафе, теперь помощники не только предпринимателей. Новый проект- «ShymSafe360» — позволит своевременно и оперативно задерживать преступников и нарушителей порядка.

Сегодня в мегаполисе насчитывается более 198 тысяч камер, 44 тысячи из них доступны правоохранительным органам.

И лишь 350 камер пока оснащены аналитической системой распознавания лиц. Подключение камер бизнес-объектов к единой системе позволит устранить «слепые зоны» и обеспечить полный контроль безопасности.

«Во многих местах есть так называемые «ниши», где камер нет. Это и есть те самые «слепые зоны». Именно туда нужно устанавливать дополнительные камеры. Снаружи их сложно обнаружить, поэтому их нужно размещать ближе. Благодаря этому их количество преступлений можно сократить на 70–80%»,— начальник управления координации профилактической работы ДП Касымхан Кыдырмуратулы.

В рамках проекта планируется бесплатно подключить к Центру оперативного управления ещё около 1700 частных камер. Возможности системы широки: она будет работать круглосуточно. Инициативу уже активно поддержали местные предприниматели.

«Я считаю, камеры должны быть и внутри, и снаружи. Вопросы безопасности и предотвращения правонарушений нельзя разделять. Поэтому их установка — эффективна. Бизнес-объекты это места большого скопления людей, и для клиентов в них должно быть максимально комфортно. Безопасность должна стоять на первом месте»,- говорит частный предприниматель Бахытгуль Мусабекова.

Проект «ShymSafe360» это добровольное подключение к системе. Если владелец бизнеса изъявит желание, акционерное общество «Казахтелеком» готово установить необходимые камеры.

Эффективность технологии уже заметна: за три месяца текущего года в Шымкенте с использованием цифровых технологий раскрыто 1297 уголовных дел, из них 648 — благодаря системам видеонаблюдения. Эффективность технических средств по сравнению с прошлым годом выросла на 56%.