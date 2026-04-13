Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Ирака

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Республики Ирак.

Президент Казахстана пожелал ему успехов в реализации политических инициатив, направленных на обеспечение процветания Ирака и благополучия его народа.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Ираком, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет и дальше укрепляться и развиваться.