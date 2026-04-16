Реклама
Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию с рабочим визитом

-
Редактор Юлия Машковская
-
14
Фото Акорды

17 апреля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турция.

Глава государства примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума в городе Анталья и выступит на одной из панельных сессий. Также запланирован ряд двусторонних встреч.

Анталийский дипломатический форум является ежегодной международной площадкой высокого уровня, объединяющей политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, СМИ и гражданского общества.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.