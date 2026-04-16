Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию с рабочим визитом

17 апреля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турция.

Глава государства примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума в городе Анталья и выступит на одной из панельных сессий. Также запланирован ряд двусторонних встреч.

Анталийский дипломатический форум является ежегодной международной площадкой высокого уровня, объединяющей политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, СМИ и гражданского общества.